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Экс-защитник «Спартака» Кулик подписал двухлетний контракт с «Трактором»

11:30
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Защитник Евгений Кулик подписал двухлетний контракт с «Трактором», информирует официальный сайт клуба.

«Евгений Кулик — сильный защитник. Бескомпромиссный хоккеист, надежно действующий в обороне. Он всегда отдается игре на сто процентов и способен нейтрализовать лидеров других команд. Кулик хорош в меньшинстве, блокирует броски, любит играть в тело. Также Евгений настоящий человек коллектива и командный игрок. С его приходом мы, в первую очередь, усилим игру «Трактора» на своей половине площадки», — цитирует гендиректора клуба Ивана Савина пресс-служба клуба.

Большую часть карьеры Кулик провел в «Спартаке». В минувшем сезоне он принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата и набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «+5». В плей-офф защитник сыграл четыре встречи.

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/38623-evgeniy-kulik-podpisal-kontrakt-s-traktorom/

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