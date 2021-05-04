Новичок «Салавата Юлаева» Тихонов поделился эмоциями от перехода в уфимский клуб

Новый игрок «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов рассказал о своих впечатлениях от перехода в команду. 2 мая клуб объявил о трансфере 32-летнего игрока.

«Когда сезон закончился, команда сразу вышла на связь. Я понял, что было очень большое желание видеть меня в Уфе. Поэтому не требовалось много времени, чтобы принять решение. Знаю, не только по прошлым сезонам, что здесь команда с огромным потенциалом и очень мощная, требовательная группа болельщиков. Помню по играм за «Ак Барс», что они могут помочь повлиять на исход матча. Было всегда приятно играть при таких трибунах. Поэтому очень рад, что так получилось и с нетерпением жду начала следующего сезона», — цитирует Тихонова официальный сайт клуба.

Полтора сезона форвард провел в «Ак Барсе», куда перешел из СКА. В прошлом сезоне он набрал 23 (11+12) очка в 42 встречах регулярного чемпионата. Всего в КХЛ на счету форварда 499 матчей и 244 (130+114) набранных очка.