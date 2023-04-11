Экс-тренер «Ак Барса» Зубов: «В нашем хоккее немало топ-клубов, финалов на всех не хватит»

Экс-тренер «Ак Барса» Павел Зубов поразмышлял о разных стратегиях развития клубов КХЛ.

«Понятно, что у всех топ-клубов есть задача выхода в финал конференции или финал Кубка Гагарина, но ведь топ-клубов у нас немало, и на всех финалов не хватит. Да и играть в финале каждый год невозможно. Кому-то нужен результат здесь и сейчас. Опять же, здесь на первый план выходит стратегия руководства клуба. Яркий пример из НХЛ, где игрокам предлагают контракты на 7-9 лет, а у нас даже близко такого нет.

На примере «Ак Барса», могу рассказать, что перед нами стояла задача иметь в 2022 году в составе 70 % своих воспитанников. И это было реально, учитывая, что в Татарстане созданы все условия для развития молодых игроков. Думаю, мы справлялись с этой задачей, введя в состав много местных ребят, которые сейчас вышли на ключевые роли в команде. Но в прошлом году стратегия изменилась и решили собрать топ-команду, подписав высококлассных игроков.

Мы не били все три года в одну точку, они были совершенно разные. В первый сезон помешала пандемия, во второй — случился вылет в драматичном финале Востока от «Авангарда» в овертайме, а в третьем сезоне мы видоизменили тактику — поменяли рисунок и геометрию игры», — приводит слова Зубова Betonmobile.ru.