Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал задачи клуба на новый сезон

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров сообщил, что целью его команды будет третий подряд трофей.

«Как раздражитель мы будем всех мотивировать. Абсолютно все команды в лиге сыграют против нас лучшие матчи, но мы к этому будем готовы как психологически, так и физически. Потому что сохранили состав. Опытные ребята, прошли огонь, воду и медные трубы, поняли, где можно ошибаться, а где нельзя ни за какие коврижки. Поэтому хотелось бы еще раз взобраться на вершину, на Эверест», — рассказал Федоров «КП Спорт».

Сезон КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия, в котором ЦСКА встретится с «Ак Барсом». В минувшем сезоне армейцы завоевали Кубок Гагарина.