Двукратный обладатель Кубка Гагарина Тимкин стал игроком СКА
18:30
Нападающий Евгений Тимкин подписал контракт со СКА, сообщает пресс-служба армейцев. Соглашение с 29-летним российским хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2022 года.
В сезоне-2019/20 Тимкин провел 51 матч за «Металлург» и набрал 2 (1+1) очка.
Форвард является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Евгений Тимкин — в СКА!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 16, 2020
Приветствуем нашего по-настоящему мощного (197 см, 98 кг) новичка!
Подробнее: https://t.co/dseTBzov9d pic.twitter.com/zuCj8MaCco
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