Двукратный обладатель Кубка Гагарина Тимкин стал игроком СКА

Нападающий Евгений Тимкин подписал контракт со СКА, сообщает пресс-служба армейцев. Соглашение с 29-летним российским хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2022 года.

В сезоне-2019/20 Тимкин провел 51 матч за «Металлург» и набрал 2 (1+1) очка.

Форвард является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).