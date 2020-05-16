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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Тимкин стал игроком СКА

18:30
Евгений Тимкин. Фото ХК «Металлург»
Евгений Тимкин. Фото ХК «Металлург»
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Нападающий Евгений Тимкин подписал контракт со СКА, сообщает пресс-служба армейцев. Соглашение с 29-летним российским хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2022 года.

В сезоне-2019/20 Тимкин провел 51 матч за «Металлург» и набрал 2 (1+1) очка.

Форвард является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ievghienii-timkin-v-ska/

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