Два очка Войнова принесли «Авангарду» победу над «Салаватом Юлаевым»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимал «Авангард». Гости одержали победу со счетом 5:2.

Победная шайба на счету защитника омичей Вячеслава Войнова, который также записал в свой актив результативную передачу.

17-летний форвард «Салавата» Родион Амиров набрал первое очко в КХЛ.

«Авангард» набрал 11 очков и возглавил дивизион Чернышева, обойдя именно «Салават». У уфимцев осталось 9 баллов.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Голы: Дедунов — 2 (Кошелев), 10:01 — 0:1. Шумаков — 2 (бол., Войнов), 17:59 — 0:2. Картаев — 1 (Коледов, Сергеев), 18:59 — 1:2. Арзамасцев — 1 (Амиров, Сошников), 22:33 — 2:2. Войнов — 2 (бол., Бек), 27:51 — 2:3. Грачев — 2 (Покка, Шумаков), 51:03 — 2:4. Андригетто — 2 (п.в., Кошелев), 59:41 — 2:5.

Вратари: Метсола (56:01 — 56:34, 57:07 — 59:41) — Судницин.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 38 (11+14+13) — 40 (15+11+14).

Судьи: Гофман, Франо.

19 сентября. Уфа. «Уфа-Арена».

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