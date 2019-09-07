Дубль Сошникова принес «Салавату» победу над «Сибирью»
15:55
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Салават Юлаев». Гости одержали победу со счетом 3:1.
Основной вклад в успех уфимцев внес нападающий Никита Сошников, который оформил дубль.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Голы: Сошников — 2 (Кугрышев), 11:39 — 0:1. Сошников — 3 (Маннинен, Ларсен), 31:22 — 0:2. Пуустинен — 2 (бол.), 37:19 — 1:2. Хартикайнен — 2 (бол., Умарк, Ларсен), 39:14 — 1:3.
Вратари: Сятери (56:51) — Метсола.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 33 (12+11+10) — 23 (9+9+5).
Судьи: Гашилов, Франо.
7 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».
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