Дмитрий Квартальнов стал заслуженным тренером России

Новый главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов получил звание заслуженного тренера России, информирует пресс-служба клуба. Соответствующий приказ подписал министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.

Ранее Квратальнов в КХЛ работал в "Северстали", "Сибири", ЦСКА и "Локомотиве". Под его руководством ЦСКА трижды подряд (в 2015, 2016 и 2017 годах) становился обладателем Кубка Континента. В 2016 году ЦСКА дошел до финала Кубка Гагарина, однако по итогам семи матчей уступил магнитогорскому "Металлургу" (3:4).