Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал ситуацию с привлечением клиентов его сына Никиты Квартальнова в команду. Квартальнов-младший является агентом.

—У «Ак Барса» была плохая история с клиентами агента Романова, родственником бывшего главного тренера Зинэтула Билялетдинова.

— Так, стоп, давайте я закрою эту тему. Какая команда в КХЛ выигрывала три Кубка Гагарина? Просто ответьте на этот вопрос. Мы будем сейчас сказки рассказывать? Эта команда выигрывала три кубка. Давайте в грязном белье других команд покопаемся. Поверьте, найдем очень много прекрасного. Что вам еще надо?

— Ждать больше игроков вашего сына в команде (вопрос Алексея Шевченко — прим. «СЭ»)?

— Давайте так. Я уверен, что мы будем ждать ваших интервью, смеяться над ними, хохотать, еще что-то. Они же будут. Так же и он будет работать. Если он выбрал эту профессию, ему, что ли, не работать? Каждый будет работать. Зачем этому внимание уделять? Я этого не понимаю.