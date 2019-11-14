Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:1).

— Победа, 4 гола, 1 пропущенный — хороший первый период за исключением, наверное, первой смены, - цитирует Квартальнова официальный сайт клуба. - Очень слабый второй период, пассивный такой: настораживает то, что большинство не работает. У Даниса Зарипова был один момент, но мы все в романтику играем. Когда не идет, надо чуть проще сыграть, больше бросать по воротам. К сожалению, там были 2 минуты большинства — и ни одного броска. Это проблема. Третий период доиграли, но опять очень мало бросков, мало заряженности было на ворота. Это один из минусов.

— Тимур Билялов установил сегодня рекорд по продолжительности сухой серии.

— Он молодец, поздравили его в раздевалке. Но, знаете, идем дальше.

Вратарь «Ак Барса» Билялов установил рекорд чемпионатов России по длительности сухой серии, которая составила ?302 минут и 38 секунд. Таким образом, 24-летний голкипер побил рекорд КХЛ Алексея Мурыгина (302 минуты 11 секунд), установленный в сезоне-2015/16.