Дмитрий Чернышенко: "Говорить о новичках КХЛ пока преждевременно"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в лигу пока не поступало достойных предложений от потенциальных новичков. По его словам, претенденты должны предоставить финансовые гарантии.

- Вы сказали о том, что КХЛ могли бы в спортивном плане усилить клубы из Германии, Чехии и Швейцарии. Есть ли какие-то наметки в этом плане? Есть ли новые заявки?

- Есть очень четкая форма заявки. Поэтому у нас огромное количество так называемых заходов. Это все напоминает известный анекдот про вагон чебуреков, как делается бизнес. Бывают некоторые инициативные старатели, которые приходят и говорят: "А хотите у нас будет клуб оттуда? Клуб у нас прекрасный, дайте денег". И есть недавний опыт по вступлению "Куньлуня". Совершенно конкретный, где были финансовые гарантии, было стремление соответствовать требованиям и регламенту лиги. Как только у нас будет какая-то оформленная качественная заявка, а не просто разговоры, которые мы ведем постоянно, и мы рады всем, кто обращается, мы, безусловно, сразу об этом объявим. Пока об этом говорить преждевременно.

- Под заявленной инициативой о дальнейшем продвижении на азиатский рынок вы имели в виду Корею?

- Корею и Японию.

- С потенциальным клубом из Лондона нет никаких движений?

- Меня процесс не интересует. Движение есть, переписка там, очень много бумаг. Ждем оформления заявки. (Игорь ЕРОНКО)