«Динамо» из Риги одолело «Динамо» из Москвы

«Динамо» из Риги принимало на своем льду «Динамо» из Москвы в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева одолели гостей со счетом 5:4.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «ХК Динамо» (Москва) — 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)

Голы: Яшкин — 29 (Кагарлицкий, Чайковски), 14:00 — 0:1. О. Зайцев — 1 (Миронов, Круглов), 17:11 — 0:2. Дзиеркалс — 7 (Шваненбергс, Мамчицс), 17:42 — 1:2. Роб. Букартс — 6 (Майоне), 27:15 — 2:2. Лайпон — 2 (Роб. Букартс, Грачев), 34:54 — 3:2. Сергеев — 2 (О. Зайцев), 42:24 — 3:3. Рих. Букартс — 5 (Дзиеркалс), 51:04 — 4:3. Роб. Букартс — 7 (Скарлетт, Лайпон), 51:19 — 5:3. Шипов — 3 (Сергеев, Игумнов), 53:41 — 5:4.

Вратари: Ворис — Гарипов (Еременко, 40:00, 58:46).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 23 (6+8+9) — 33 (14+4+15).

Судьи: Белов, Кулаков.

4 января. Рига. «Арена Рига».