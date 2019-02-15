"Динамо" проиграло "Сочи" и сыграет в первом раунде плей-офф с "Йокеритом"

Московское "Динамо" уступило "Сочи" в регулярном чемпионате КХЛ - 2:3 ОТ. Таким образом, бело-голубые в первом раунде плей-офф однозначно встретятся с "Йокеритом", поскольку клубы займут четвертое-пятое место в таблице.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Сочи" - 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Калетник - 5 (Архипов), 7:36 - 0:1. Мозер - 6 (Моисеев), 25:05 - 1:1. Койвисто - 3 (Брюквин), 36:52 - 2:1. Бочаров - 12 (О`Делл, Воробьев), 57:20 - 2:2. Бакош - 6 (Шмелев, Коллинс), 61:38 - 2:3.

Вратари: Бочаров - Барулин.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 33 (11+11+11+0) - 30 (6+12+8+4).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

15 февраля. Москва. "ВТБ Арена".