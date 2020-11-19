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«Динамо» показало новый шлем Еременко

17:12
Новый шлем Александра Еременко. Фото ХК "Динамо" Москва
Новый шлем Александра Еременко. Фото ХК "Динамо" Москва
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Московское «Динамо» в Twitter опубликовало фото нового шлема вратаря Александра Еременко.

«Просто и со вкусом — это про новый шлем Александра Еременко», — говорится в сообщении.

«Динамо» после 25 матчей занимает пятое место в Западной конференции КХЛ, имея в активе 30 очков.

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