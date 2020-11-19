«Динамо» показало новый шлем Еременко
17:12
Московское «Динамо» в Twitter опубликовало фото нового шлема вратаря Александра Еременко.
«Просто и со вкусом — это про новый шлем Александра Еременко», — говорится в сообщении.
Просто и со вкусом — это про новый шлем Александра Еременко ?? pic.twitter.com/6sbBbTHiZU— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) November 19, 2020
«Динамо» после 25 матчей занимает пятое место в Западной конференции КХЛ, имея в активе 30 очков.
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