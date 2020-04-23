«Динамо» очень хочет сохранить Петерссона и ищет центрфорварда во второе звено

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов рассказал о переговорах по поводу нового контракта с нападающим команды Андре Петерссоном.

— На сегодняшний день не подписали контракт с Петерссоном, но мы очень хотим его сохранить, — сказал Меркулов. — Идет процесс переговоров, в ближайшее время Андре должен дать ответ. Центрального нападающего во второе звено мы ищем, но важнее сохранить костяк команды. Пока планируем идти в пять легионеров, но, может быть, и шесть иностранцев. Практически всех лидеров команды мы сохранили. Деньги на Петерссона заложены, они в потолке укладываются. Также остаются деньги в рамках жесткого потолка зарплаты на центрфорвадра. С жестким потолком зарплат интересно работать, главное, правильно им пользоваться. Относительно объем это вопрос дискуссионный, тут нужно к КХЛ обращаться. Но «Динамо» денег хватает. (Игорь Еронко)

Петерссон выступает за «Динамо» с начала сезона-2019/20. На счету нападающего 53 матча за московскую команду, в которых он набрал 45 (22+23) очка.