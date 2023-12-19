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Сегодня, 21:32

Минское «Динамо» победило «Витязь»

Руслан Минаев
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Минское «Динамо» дома победило «Витязь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев голы забили Андрей Стась, Егор Бориков. Александр Волков и Коди Керран. У гостей шайбу забросил Скотт Уилсон.

Минчане одержали третью победу подряд. «Динамо» набрало 40 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Витязь» проиграл 5-ю встречу подряд — 31 очко и 11-е место таблицы «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Московская область) — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Голы: Стась — 7 (бол., Меркли, Горбунов), 32:14 — 1:0. Уилсон — 14 (бол., Рой, Барак), 36:32 — 1:1. Бориков — 4 (Дерябин), 44:52 — 2:1. Волков — 7 (Энас), 45:13 — 3:1. Керран — 6 (п.в., Меркли, Горбунов), 59:39 — 4:1.

Вратари: Колосов — Дорожко (58:36 — 58:40, 59:13 — 59:39).

Штраф: 15 — 27.

Броски: 43 (17+13+13) — 25 (10+8+7).

Судьи: Наумов, Оскирко.

19 декабря. Минск. «Минск-Арена». 11010 зрителей.

Источник: КХЛ
Хоккей
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
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