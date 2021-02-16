Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» и обеспечило место в топ-4 Запада

В матче минского и московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ 16 февраля российский клуб одержал победу со счетом 6:4.

В составе победителей дубль сделали Андрей Сергеев и Дмитрий Кагарлицкий. Московский клуб набрал 76 очков и занимает третье место на Западе. Команда обеспечила себе место в топ-4. У минчан 61 очко и седьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «ХК Динамо» (Москва) — 4:6 (1:2, 1:3, 2:1)

Голы: Муранов — 7 (Шипов, О. Зайцев), 14:56 — 0:1. Козун — 17 (бол., Менелл, Спунер), 17:15 — 1:1. Сергеев — 4 (бол., Миронов, Линдберг), 19:52 — 1:2. Кагарлицкий — 12 (бол., Шипачев, Яшкин), 28:03 — 1:3. Шинкевич — 1 (Козун, Соловьев), 30:37 — 2:3. Яшкин — 35 (Сергеев), 31:25 — 2:4. Кагарлицкий — 13 (Хиетанен, Яшкин), 39:50 — 2:5. Мосалев — 3 (Горбунов, Шинкевич), 50:46 — 3:5. Сергеев — 5 (Ефремов), 51:59 — 3:6. Принс — 23 (Спунер, Фальковский), 57:21 — 4:6.

Вратари: Фурх (Тэйлор, 40:00, 58:13) — Бочаров.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 29 (14+2+13) — 29 (8+17+4).

Судьи: Ромасько, Сергеев.

16 февраля. Минск. «Минск-Арена». 4027 зрителей.