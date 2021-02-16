Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:3 ОТ).

«Я очень горжусь работой нашей команды. Наша игра сегодня становилась все сильнее и сильнее, улучшалась от периода к периоду, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Немного не задалось начало по различным причинам: мы пропустили гол, но затем удалось сравнять счет, и мы продолжали бороться, не сдавались. Хорошо провели второй период, и даже лучше действовали в третьем. К сожалению, пропустили гол в овертайме, но если оценивать в целом, то думаю, что сегодня мы показали одну из своих лучших игр за последнее время.

Вратарь «Барыса» сегодня, наверное, был лучшим игроком в составе обеих команд: порой он совершал просто невероятные сэйвы. У нас были просто убойные возможности, но он умудрялся отражать шайбу. Такое случается: это хоккей, это нормально».