Дэвид Немировски: «Очень доволен командой»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (5:2).

— Хорошо начали первый период, забили быстрый гол. Соперник тоже хорошо играл, — приводит слова тренера официальный сайт «Торпедо». — Мы обращали внимание на то, как здорово они действуют около ворот. После первого периода стали делать меньше ошибок, играли правильно. Забили красивые голы. Очень доволен командой, очень доволен победой и тем, что смогли поздравить болельщиков! Ждем следующего года.