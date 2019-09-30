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Департамент судейства КХЛ объяснил долгий видеопросмотр по ходу матча «Барыс» — «Куньлунь»

20:08
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Департамент судейства разъяснил шайбу Спенсера Фу в матче «Барыс» — «Куньлунь» (2:5). Видеопросмотр эпизода занял около 10 минут.

«На 18-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком команды «Куньлунь Ред Стар» Спенсером Фу, главный тренер команды «Барыс» взял запрос на предмет блокировки вратаря. В результате видеопросмотра определено — нет блокировки вратаря, хороший гол», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

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Дополнительная информация

https://video.khl.ru

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