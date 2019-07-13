Денис Зернов – об отъезде в НХЛ: "Смеетесь? Для этого надо много работать"

Нападающий "Авангарда" Денис Зернов считает, что для отъезда в НХЛ необходимо провести несколько стабильных сезонов в КХЛ. 23-летний российский хоккеист рассказал о беседах со скаутами из-за океана.

В прошлом сезоне Зернов провел 76 матчей за омскую команду и набрал 71 (18+53) очко.

– У вас последний год контракта с "Авангардом". Пойдете по пути Ильи Михеева?

– В смысле уеду в Америку? Смеетесь? Чтобы ехать туда недостаточно одного хорошего сезона. Нужна стабильность. У того же Михеева был второй удачный чемпионат. А где я сейчас с ходу в НХЛ смог бы играть в первых двух звеньях?

Для этого надо еще много работать. Опять же будущий чемпионат многое покажет, да и вообще надо быть очень уверенным в себе человеком, чтобы отправиться за океан. Хотя в прошлом сезоне ко мне уже подходили скауты, но на какие-то ознакомительные беседы, не более. (Алексей Шевченко)

Полное интервью с Зерновым читайте – здесь