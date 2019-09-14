Денис Кокарев: «Так играть нельзя»

Нападающий «Спартака» Денис Кокарев раскритиковал игру команды в матче с «Сочи» (0:1).

— Так играть нельзя, тем более домашний матч, — приводит слова Кокарева официальный сайт КХЛ. — Где-то по чуть-чуть всего не хватало, ноль голов, поэтому такой результат. Значит, мы не наиграли даже на одну шайбу. Надо отдохнуть день, заново работать и отправиться на выезд.

Драка с Алтыбармакяном? Это эмоции, ничего страшного, побились, спасибо ему за бой.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков