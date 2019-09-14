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Денис Кокарев: «Так играть нельзя»

14 сентября 2019, 23:17
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Нападающий «Спартака» Денис Кокарев раскритиковал игру команды в матче с «Сочи» (0:1).

— Так играть нельзя, тем более домашний матч, — приводит слова Кокарева официальный сайт КХЛ. — Где-то по чуть-чуть всего не хватало, ноль голов, поэтому такой результат. Значит, мы не наиграли даже на одну шайбу. Надо отдохнуть день, заново работать и отправиться на выезд.

Драка с Алтыбармакяном? Это эмоции, ничего страшного, побились, спасибо ему за бой.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/14/456131.html

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