Дацюк вступился за священника, обвиняемого в разжигании ненависти

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк вступился за основателя Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, сообщает E1. Священник в одном из своих видеороликов проклял тех, кто закрывает храмы. YouTube удалил видео за разжигание ненависти, Сергию запретили носить крест, исповедовать и проводить литургии. Его ждет епархиальный суд. Кроме того, материалы проверки направили в прокуратуру.

— Отец Сергий вот уже больше 10 лет мой духовник. У отца Сергия горящее любящее сердце, он видит меня насквозь, — сказал Дацюк. — Он строгий, но также он очень добрый. Как и раньше, с моей семьей мы хотим каждое воскресенье приезжать в монастырь «Спорительница хлебов». Знаем, что батюшка ждет меня, нас ждет исповедоваться ему, причащаться, задавать ему духовные жизненные вопросы, благословляться. С благословения батюшки многие вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье бог дал такого духовного отца.