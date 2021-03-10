Дацюк примет решение о продолжении карьеры позднее

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк еще не принял решения о продолжении карьеры. 10 марта «Автомобилист» проиграл «Авангарду» в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина (1:3) и завершил участие в плей-офф (счет в серии — 1-4).

«Все как и обычно. Павел примет решение позже», — цитирует ТАСС агента 42-летнего форварда Дэна Мильштейна.

В сезоне-2020/21 Дацюк набрал 35 (12+31) очков в 51 матче регулярного сезона, а также отметился 3 (1+2) очками в пяти играх плей-офф.