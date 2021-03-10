Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Дацюк примет решение о продолжении карьеры позднее

22:25
Теги:

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк еще не принял решения о продолжении карьеры. 10 марта «Автомобилист» проиграл «Авангарду» в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина (1:3) и завершил участие в плей-офф (счет в серии — 1-4).

«Все как и обычно. Павел примет решение позже», — цитирует ТАСС агента 42-летнего форварда Дэна Мильштейна.

В сезоне-2020/21 Дацюк набрал 35 (12+31) очков в 51 матче регулярного сезона, а также отметился 3 (1+2) очками в пяти играх плей-офф.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10875079

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир