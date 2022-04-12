ЦСКА обыграл СКА и сравнял счет в серии. Решающий матч состоится 14 апреля в Петербурге

ЦСКА обыграл СКА и сравнял счет в серии полуфинала Кубка Гагарина

Читать «СЭ» в

ЦСКА одержал победу над СКА (3:1) в шестом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.

В составе москвичей заброшенными шайбами отметились нападающие Михаил Григоренко (2) и Виталий Абрамов. У петербургской команды единственную шайбу забросил форвард Валентин Зыков.

Таким образом, ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающая игра состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге.

КХЛ

Финалы конференций

Запад. Седьмой матч

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Григоренко — 5 (Каменев), 15:47 — 1:0. Зыков — 1 (Хуснутдинов), 38:52 — 1:1. Абрамов — 4 (Карнаухов, Сергеев), 42:02 — 2:1. Григоренко — 6 (п.в., Окулов), 59:20 — 3:1.

Вратари: Федотов — Юханссон (58:50 — 59:20, 59:44).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (15+8+9) — 26 (4+12+10).

Судьи: Наумов, Оленин.

12 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 8089 зрителей.

Счет в серии: 3-3.