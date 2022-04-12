ЦСКА обыграл СКА и сравнял счет в серии. Решающий матч состоится 14 апреля в Петербурге
ЦСКА одержал победу над СКА (3:1) в шестом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.
В составе москвичей заброшенными шайбами отметились нападающие Михаил Григоренко (2) и Виталий Абрамов. У петербургской команды единственную шайбу забросил форвард Валентин Зыков.
Таким образом, ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающая игра состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге.
КХЛ
Финалы конференций
Запад. Седьмой матч
ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Григоренко — 5 (Каменев), 15:47 — 1:0. Зыков — 1 (Хуснутдинов), 38:52 — 1:1. Абрамов — 4 (Карнаухов, Сергеев), 42:02 — 2:1. Григоренко — 6 (п.в., Окулов), 59:20 — 3:1.
Вратари: Федотов — Юханссон (58:50 — 59:20, 59:44).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 32 (15+8+9) — 26 (4+12+10).
Судьи: Наумов, Оленин.
12 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 8089 зрителей.
Счет в серии: 3-3.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 3
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|12.04
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|3 : 1