Григоренко с 93 шайбами стал лучшим бомбардиром ЦСКА в КХЛ

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко стал лучшим снайпером армейцев в истории КХЛ. 27-летний россиянин побил рекорд в шестом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина против СКА (3:1).

Григоренко забил сначала 92-ю, а затем 93-ю шайбу за ЦСКА в КХЛ. На это у нападающего ушло 247 матчей.

Ранее рекорд принадлежал Александру Радулову — форвард забил 91 гол в 226 матчах.

Счет в серии — 3-3. Решающая игра состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге.