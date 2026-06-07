«Сибирь» обменяла братьев Климовичей в «Амур» на Воробьева

«Сибирь» объявила об обмене хоккеистами с «Амуром».

Новосибирцы обменяли нападающих Ивана и Егора Климовичей на форварда Ивана Воробьева.

В прошедшем сезоне 24-летний Воробьев набрал 1 (0+1) очко в восьми матчах за «Амур» и 2 (1+1) очка в 10 играх за «Спартак».

На счету 22-летнего Ивана Климовича 9 (4+5) очков в 53 встречах. 21-летний Егор Климович набрал 1 (0+1) очко в восьми матчах.

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