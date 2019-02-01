Чернышенко назвал худшие клубы КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о рейтинге клубов. Напомним, по итогам прошлого сезона на основе рейтинга КХЛ из лиги были исключены два клуба – "Лада" и "Югра".

– Есть управляющие органы, которые передо мной ставят задачи, – цитирует Чернышенко "Спорт Бизнес Online". - Я приверженец того, чтобы исполнялось то, что указано в стратегии, поэтому после окончания сезона буду настаивать на том, чтобы худший клуб по данным нашего рейтинга был исключен из КХЛ. Сейчас худший клуб – "Адмирал". Скоро мы подведм итоги. Всего в числе потенциально худших три клуба: "Северсталь", "Амур" и "Адмирал"".