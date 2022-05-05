Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов прокомментировал новость о том, что чешские легионеры команды пропустят следующий сезон КХЛ.

«Чешским легионерам «Трактора» могу сказать огромное спасибо за работу, только добрые слова в их адрес. Они всегда переживали за команду и смогли проникнуться духом «Трактора» и Челябинска. То, что они не будут играть здесь в новом сезоне, думаю, вынужденная мера. Легионеры жили в городе с семьями и были всем довольны. Руководство, тренеры, болельщики — все относились к ним с теплотой, и они отвечали взаимностью.

Уход Вилла, Гики и Седлака — это потеря? Думаю, что да. Но сложная ситуация с легионерами будет не только у «Трактора». Все будет зависеть от того, как сработают менеджеры. Вратаря уровня Вилла будет тяжело найти? Соглашусь. Но шанс появится у молодых перспективных игроков, и не только среди вратарей. У них будет возможность проявить себя в новом сезоне», — приводит «РБ Спорт» слова Гусманова.

Вчера, 4 мая генеральный директор челябинцев Иван Савин сообщил, что вратарь Роман Вилл и нападающие Томаш Гика и Лукаш Седлак не будут играть за команду в сезоне-2022/23.

В сезоне-2021/22 «Трактор» дошел до финала Восточной конференции в плей-офф КХЛ, где проиграл «Металлургу» (счет в серии — 1-4).