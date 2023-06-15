Бывший игрок «Амура» и «Салавата Юлаева» Тарасов скончался в возрасте 44 лет

Бывший форвард Дмитрий Тарасов скончался в возрасте 44 лет, сообщается на официальном сайте «Амура».

«Вчера в Хабаровске скоропостижно скончался воспитанник хабаровского «Амура», лидер клуба в чемпионатах страны по количеству проведенных матчей и чемпион России в составе «Салавата Юлаева» Дмитрий Тарасов. Ему было 44 года. Коллектив хоккейного клуба «Амур» и хабаровские болельщики выражают искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия. Мы будем помнить всегда», — говорится в сообщении.

Тарасов выступал за «Амур» с 1997 по 2006 год, а также с 2011 по 2016 год, где завершил карьеру.