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Бывший 20-й номер драфта НХЛ может продолжить карьеру в КХЛ

13:21
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Нападающий Якоб Юсефсон может продолжить карьеру в КХЛ. 29-летний швед сообщил, что у него есть предложение от клубов из России и Швейцарии, сообщает HockeyNews.se.

Прошедший сезон Юсефсон провел в составе «Юргордена» и в 30 матчах набрал 16 (5+11) очков.

Нападающий был выбран под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2009 года. Он успел поиграть за «Нью-Джерси» и «Баффало». Всего в НХЛ на счету Юзефсона 315 матчей и 64 (20+44) балла за результативность.

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