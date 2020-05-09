Бывший 20-й номер драфта НХЛ может продолжить карьеру в КХЛ

Нападающий Якоб Юсефсон может продолжить карьеру в КХЛ. 29-летний швед сообщил, что у него есть предложение от клубов из России и Швейцарии, сообщает HockeyNews.se.

Прошедший сезон Юсефсон провел в составе «Юргордена» и в 30 матчах набрал 16 (5+11) очков.

Нападающий был выбран под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2009 года. Он успел поиграть за «Нью-Джерси» и «Баффало». Всего в НХЛ на счету Юзефсона 315 матчей и 64 (20+44) балла за результативность.