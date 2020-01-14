«Было бы круто, играли бы как в сборной Чехии». Гинек Загорна ждет еще одного своего брата в «Амуре»

Нападающий «Амура» Гинек Загорна оценил шансы команды на попадание в плей-офф в нынешнем сезоне, а также признался, что хотел бы, чтобы его брат Радим приехал играть во Владивосток. В «Амуре» выступает другой его брат — Томаш Загорна.

— Поделитесь вашими впечатлениями о Хабаровске.

— Главное — я научился правильно подстраиваться под местное время после перелетов с Запада. Первые два месяца были тяжелыми. Сейчас ко всему привык, обжился. Город нравится, он солнечный и уютный, — приводит слова хоккеиста официальный сайт КХЛ.

— Каковы шансы «Амура» на выход в плей-офф?

— Шансы, конечно, есть. Нам нужно сделать такую же серию, как перед Новым годом. Если не верить в эти шансы, то зачем выходить на лед? Перед сезоном я говорил, что хочу забросить 20 шайб. Сейчас у меня девять. Михал Йордан сказал, что если дотяну до своей личной цели, то и команда попадет в кубковую восьмерку.

— В Чехии играет ваш младший брат, Радим. Как думаете, братское трио Зогорна в «Амуре» — это реально?

— Было бы круто, играли бы как в сборной Чехии.