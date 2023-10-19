Быков о словах Путина про юных хоккеистов: «В России достаточно хороших специалистов, которые могут работать с молодежью»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, что надо делать с «дельцами» от хоккея, которые отправляют юных спортсменов за границу.
По мнению президента Российской Федерации, это в первую очередь бизнес.
«В России достаточно много хороших специалистов, которые могут работать с молодежью, — сказал Быков «СЭ». — Они и сейчас воспитывают юных хоккеистов. Мы должны стараться давать возможность нашим детям заниматься в России. Зачем уезжать в другую страну, отрываться от дома, родителей? В России достаточно хорошая школа. Мы видим, что игроки вырастают, на них есть спрос в НХЛ. Это значит, что школа хорошо работает. В России хорошо умеют готовить спортсменов, если на них есть спрос, когда они подходят к профессиональному возрасту. В России много хороших спортивных академий, которые доводят талантливых игроков до профессионального уровня».
Быков также отметил, что преждевременный отъезд может навредить юным хоккеистам.
«Преждевременный отъезд может и навредить. Некоторые родители отправляют детей туда, думая, что там «трава зеленее». Рассчитывают, что из юного хоккеиста сделают игрока НХЛ, за счет которого они будут жить. Важно же, чтобы ребенок жил в той среде, где ему будет комфортно — свой язык, родители. Отмечу, что важно образование — обучение, получение профессии. Никто же не дает гарантий, что юный хоккеист станет профессиональным спортсменом. Родители должны задавать множество вопросов, потому что решается судьба из близкого и родного человека», — добавил Быков.
Президент России поручил разобраться с этим вопросом министерству спорта РФ и главе ФХР Владиславу Третьяку.
Ранее Путин заявил, что страна будет обеспечивать максимально широкую доступность спортивной инфраструктуры. По его словам, сейчас в России более 350 тысяч объектов спорта и такого количества недостаточно.
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