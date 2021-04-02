Быков о потолке зарплат КХЛ: «Никто не гарантировал, что эффект от него появится сразу»

Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков высказался о введении в КХЛ потолка зарплат. Специалист отметил, что для оценки нововведения лиги нужно подождать.

«В любом случае потолок был сделан, но никто не гарантировал, что эффект от него появится сразу. Сейчас лидирующим клубам пришлось расставаться с массой игроков высокого уровня. Кто-то уехал в НХЛ, кто-то разошелся по другим командам КХЛ, а кто-то решил снизить свою заработную плату», — цитируют «Известия» Быкова.

«Надо отметить ребят, пошедших на сокращение своих доходов. Многие из них остались в ЦСКА, СКА, «Ак Барсе», «Авангарде», московском «Динамо», считая, что с этими командами могут добиться больших побед. То есть репутация у этих клубов такая, что амбициозный спортсмен готов пойти на снижение финансовых условий, лишь бы иметь шанс выиграть Кубок Гагарина. И такая репутация создавалась годами. Поэтому далеко не все хоккеисты при потолке зарплат сейчас пошли в клубы, у которых ранее были меньшие ресурсы. Нужно время, не один год, чтобы всё это уравнялось, чтобы потолок зарплат уравнял возможности клубов. И также многое зависит от того, как спортивными организациями будут вкладываться средства в развитие своей вертикали и непосредственно в игроков», — сказал Быков.

Напомним, что в КХЛ с нынешнего сезона введен жесткий потолок зарплат в 900 миллионов рублей.