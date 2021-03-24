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Буше набрал очки в 13-м матче подряд, обновив рекорд «Авангарда»

19:18
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше отметился голевой передачей в четвертом матче серии Кубка Гагарина против «Металлурга».

Форвард продлил свою результативную серию до 13 игр.

Канадец обновил клубный рекорд. Ранее он превзошел достижения Яромира Ягра и Тэйлора Бека (10 игр подряд с набранными очками).

На этом отрезке Буше набрал 17 (10+7) баллов.

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