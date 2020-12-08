Буцаев — о поражении от «Куньлуня»: «Играли на победу, но пропустили много голов»
01:39
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:5).
«Играли на победу, но пропустили много голов. Очень много брака у нас при игре с шайбой. Когда ты не делаешь элементарных вещей, то такой результат и получается. Наверное, «Куньлунь» больше хотел и меньше боялся. У нас с самого начала пошли ошибки, на которые мы обращаем внимание ребят с начала сезона», — приводит слова Буцаева официальный сайт КХЛ.
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