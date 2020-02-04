«Братишка, 27-й гол вон там». Шипачева перепутали с Яшкиным после матча с «Локомотивом»
12:45
После матча регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Локомотивом» (3:1) в раздевалке москвичей произошел курьезный момент.
Один из журналистов перепутал Вадима Шипачева с Дмитрием Яшкиным, который набрал 2 (1+1) очка в матче и довел число заброшенных шайб до 27.
— Яшкин, тебя со мной перепутали, — заявил Шипачев. — Вон там, братишка, это вон там 27-й гол. Сотая передача за клуб? О, это ко мне! Остальные туда.
? Вчера в раздевалке Вадима Шипачева поздравили с 27 шайбой в сезоне. Капитан был в восторге. Но кажется здесь что-то не так!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) February 4, 2020
?: @ponomarenkodv #МыДинамо #ДинамоДома pic.twitter.com/RCuHDnrnfG
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