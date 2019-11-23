Боб Хартли: «У «Авангарда» пошли непонятные решения, неправильно распоряжались шайбой»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (1:2).

— Поздравляю соперника с победой, — приводит слова Хартли официальный сайт «Авангарда». — Неплохо начали, но противник быстро забросил в большинстве, а потом забил и вторую шайбу. После у нас пошли непонятные решения, неправильно распоряжались шайбой.

В связи с травмами у других игроков появляется возможность проявить себя. Они это сделали хорошо. Но мы не воспользовались своими шансами, наше большинство в третьем периоде было просто ужасным. Мы прикладывали недостаточно усилий, сегодняшнее поражение заслужено.

— Как оцениваете состояние Терещенко?

- Сейчас у нас очень сложная ситуация, много ребят болели, плюс травмы. Состав очень усечен. Но нужно отдать должное нашим ребятам, они выкладываются на все сто.

Конечно, сейчас мы смотрим все варианты усиления. Я много хорошего слышал о Терещенко. Но пока рано что-то говорить. Завтра он проведет полноценную тренировку с командой. Сейчас нам нужна любая помощь.