Боб Хартли: «Ак Барс» с первого матча сезона является одной из лучших команд в лиге»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:3).

— Поздравляю Казань с победой, очень хорошая игра с их стороны, - цитирует Хартли официальный сайт «Ак Барса». - Мы знали, чего ожидать в этом матче — «Ак Барс» с первого матча сезона является одной из лучших команд в лиге по качеству игры. И сегодняшний матч только показал, насколько это качественный клуб — глубокий состав, отличное катание у игроков, решения, которые они принимают на льду, скорость, борьба. С первого гола, который мы пропустили, мы пытались догонять. Но в третьем периоде, несмотря на моменты, которые у нас были, Билялов отметился несколькими сэйвами, и мы не смогли забить. Соперник заслужил эту победу.

— Свен Андригетто нанес 0 бросков. С чем вы это связываете и как вам его игра?

— Иногда так бывает. У нас вообще сегодня не было много голевых шансов. Мы знали, что нам будет непросто, так оно и получилось.

«Ак Барс» после 26 матчей имеет 41 очко и лидирует в Восточной конференции, «Авангард» с 34 очками идет на втором месте.

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