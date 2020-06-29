Бэйлен подписал новый контракт с «Трактором» до 2023 года

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте челябинцев.

Соглашение с 30-летним белорусом рассчитано до апреля 2023 года.

— Я очень рад, поскольку мы с «Трактором» достигли договоренности о том, что я буду играть за команду еще три года! — приводит слова Бэйлена официальный сайт клуба. — Соглашение будет подписано, когда я приеду в Россию. Моя жена и я очень рады тому, что остаемся в Челябинске и в клубе на этот сезон и еще два последующих. Нам с женой нравится город, нравятся болельщики и всё в Челябинске! Скоро увидимся.

Бэйлен выступает за «Трактор» с 2017 года. В минувшем сезоне защитник провел 36 матчей в КХЛ, в которых набрал 25 (11+14) очков.