«Барыс» уступил «Йокериту» в овертайме. Финны отыгрались с 0:4 за 15 минут
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Йокерит». Гости одержали победу в овертайме — 5:4.
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«Барыс» (Нур-Султан) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:5 ОТ (0:0, 2:0, 2:4, 0:1)
Голы: Петухов — 2 (Асетов, Гурков), 24:41 — 1:0. Шестаков — 1 (Метальников, Лилья), 36:27 — 2:0. Лилья — 3 (Валк), 41:10 — 3:0. Виделль — 2 (Асетов), 43:14 — 4:0. Регин — 2 (О`Нилл), 45:42 — 4:1. Кивисте — 2 (Толванен), 52:02 — 4:2. Регин — 3 (О`Нилл, Лев), 53:30 — 4:3. Лехтонен — 8 (Шредер, О`Нилл), 58:50 — 4:4. Скленичка — 3 (О`Нилл), 62:12 — 4:5.
Вратари: Ортио — Калниньш (58:08 — 58:50).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 28 (8+13+5+2) — 28 (8+6+12+2).
Судьи: Беляев, Кулаков.
21 октября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
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