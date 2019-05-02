Голкиперы Константин Барулин и Александр Шарыченков подписали однолетние контракты с "Нефтехимиком", информирует официальный Твиттер КХЛ.

В прошедшем сезоне Барулин выступал за "Сочи". 34-летний россиянин провел 34 игры за команду в КХЛ пропустил 61 шайбу при проценте отраженных ударов 92,3.

Шарыченков в сезоне-2018/19 был игроком "Ак Барса". На лед выходил в 11 встречах. В них одержал 5 побед при 3 поражениях. 2 матча отыграл на "ноль". Всего в активе Шарыченкова 125 поединков в КХЛ.

– Мы рады приветствовать игроков в Стае и желаем им успешной, надежной игры! – написано в Твиттере "Нефтехимика".

⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡



Хоккейный клуб "Нефтехимик" заключил однолетние контракты с вратарями Константином Барулиным и Александром Шарыченковым.



Мы рады приветствовать игроков в Стае и желаем им успешной, надежной игры! #БарулинВСтае #ШарыченковВСтае pic.twitter.com/zG4GbSkHbC – ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 2 мая 2019 г.