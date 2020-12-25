Азеведо расторг контракт с «Ак Барсом»

Нападающий Джастин Азеведо покидает «Ак Барс», сообщает официальный сайт клуба.

32-летний канадец договорился с казанцами о досрочном расторжении контракта.

Форвард провел в «Ак Барсе» шесть с половиной сезонов, сыграл 420 матчей и набрал 314 (112+202) очков. С этими показателями Азеведо — четвертый бомбардир и третий снайпер в новейшей истории клуба.

В сезоне 2017/18 Джастин вместе с «барсами» выиграл Кубок Гагарина, стал лучшим бомбардиром розыгрыша плей-офф и был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.