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Азат Бикмурзин покинул пост президента «Нефтехимика»

08:57
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«Нефтехимик» в своем официальном Twitter сообщил, что президент клуба Азат Бикмурзин покинул свой пост.

— Мы выражаем огромную благодарность Азату Шаукатовичу за ту поддержку и внимание, которые он оказывал нам все эти годы, способствовал развитию хоккея в Нижнекамске, — написал клуб. — Желаем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в жизни!

В знак благодарности Азату Бикмурзину вручена уникальная картина нижнекамской художницы с символикой нашего клуба!

Бикмурзин был президентом нижнекамского клуба с 2015 года, за это время он трижды выходил в плей-офф КХЛ, но ни разу не пробивался в 1/4 финала Кубка Гагарина. В этом сезоне «Нефтехимик» в серии первого раунда уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 0-4.

Председателем Совета директоров клуба был избран Тимур Шигабутдинов.

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