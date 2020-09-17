«Автомобилист» на выезде обыграл «Куньлунь»
21:39
«Автомобилист» победил «Куньлунь» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей дубль сделал Джефф Плэтт.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Голы: Кристо — 1 (бол., Лофквист), 2:33 — 1:0. Голышев — 3 (бол., Геноуэй, Белоусов), 7:12 — 1:1. Дацюк — 2 (Василевский, Макеев), 19:11 — 1:2. Голышев — 4 (бол., Дацюк, Макеев), 22:44 — 1:3. Кристо — 2 (бол., Уэрек, Шинкарук), 30:41 — 2:3. Бодров — 1, 44:15 — 2:4. Плэтт — 1 (бол., Василевский, Литовченко), 53:12 — 2:5.
Вратари: Грубец — Гросс.
Штраф: 16 — 12.
Броски: 25 (7+15+3) — 39 (17+6+16).
Судьи: Лаврентьев, Соин.
17 сентября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи». 739 зрителей.