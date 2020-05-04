«Авангард» подписал новый контракт с Андреем Стасем
15:18
«Авангард» подписал новый контракт с нападающим Андреем Стасем. Соглашение рассчитано на один год сообщает официальный сайт клуба.
В прошедшем сезоне Стась принял участие во всех 68 матчах «ястребов». Набрал 4 (2+2) очка, выиграл 60 вбрасываний, заблокировал 34 броска, провел 44 силовых приема. Среднее время за матч на площадке — 13 минут.
? Новость, которую вы ждали! «Авангард» подписал контракт с нападающим Андреем Стасем!— ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 4, 2020
В прошедшем сезоне Стась принял участие во всех 68 матчах в сезоне. Набрал 4 (2+2) очка, выиграл 60% вбрасываний, заблокировал 34 броска, сделал 44 хита. Среднее время на площадке — 13 минут. pic.twitter.com/FKp43vfiRK
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