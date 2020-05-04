«Авангард» подписал новый контракт с Андреем Стасем

«Авангард» подписал новый контракт с нападающим Андреем Стасем. Соглашение рассчитано на один год сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне Стась принял участие во всех 68 матчах «ястребов». Набрал 4 (2+2) очка, выиграл 60 вбрасываний, заблокировал 34 броска, провел 44 силовых приема. Среднее время за матч на площадке — 13 минут.