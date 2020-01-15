«Авангард» почтил память Алексея Черепанова, умершего во время матча 12 лет назад

«Авангард» в своем официальном Twitter почтил память нападающего Алексея Черепанова, скончавшегося во время матча «Витязь» — «Авангард» 12 лет назад. У 19-летнего на тот момент форварда остановилось сердце.

— Годы идут, но некоторые раны не заживают, — написал клуб. — Мы помним о тебе, Леша. Свети нам, а мы постараемся радовать тебя победами.

Сегодня Алексею Черепанову исполнилось бы 31.



Годы идут, но некоторые раны не заживают. Мы помним о тебе, Лёша. Свети нам, а мы постараемся радовать тебя победами. pic.twitter.com/n6U7khCvxv — ХК Авангард (@hcavangardomsk) January 15, 2020

Сегодня Алексею Черепанову исполнился бы 31 год