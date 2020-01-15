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«Авангард» почтил память Алексея Черепанова, умершего во время матча 12 лет назад

10:55
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«Авангард» в своем официальном Twitter почтил память нападающего Алексея Черепанова, скончавшегося во время матча «Витязь» — «Авангард» 12 лет назад. У 19-летнего на тот момент форварда остановилось сердце.

— Годы идут, но некоторые раны не заживают, — написал клуб. — Мы помним о тебе, Леша. Свети нам, а мы постараемся радовать тебя победами.

Сегодня Алексею Черепанову исполнился бы 31 год

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