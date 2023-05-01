«Авангард» обменялся хоккеистами с «Северсталью»

«Авангард» объявил об обмене хоккеистами с «Северсталью».

В Череповец отправится защитник Тимофей Давыдов.

В Омск переехал нападающий Дмитрий Соловьев, с которым заключили двусторонний контракт.

В прошедшем сезоне Соловьев был командирован в клуб ВХЛ «Буран», за который провел 27 матчей и набрал 12 (7+5) очков.

В прошлом сезоне «Авангард» дошел до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, где уступил «Ак Барсу».