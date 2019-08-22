«Авангард» хочет провести матч с клубом НХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о потенциальном матче с клубом НХЛ.

— Надеюсь, сможем реализовать идею матча с клубом НХЛ. Вопрос — выбрать правильное время, место, договориться с НХЛ об этом. Думаю, и КХЛ будет за такую идею, — сказал Крылов. (Игорь Еронко)

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