Артем Манукян: «Думал, будет тяжелее возвращаться после травмы»

Нападающий «Авангарда» Артем Манукян рассказал о задачах омской команды на оставшуюся часть регулярного чемпионата.

— После матча с «Металлургом» «Авангард» обеспечил себе место в плей-офф. Это новость имела хоть какое-то значение для команды, или итак все было ясно?

— Естественно, выход в плей-офф даже не обсуждался. Мы знали, что сделаем это, так что не удивились. Могу сказать, что даже не разговаривали на эту тему в раздевалке после матча. Так и должно было быть, — цитирует Манукяна официальный сайт КХЛ.

— Способен ли «Авангард» в этом году улучшить результат прошлого сезона?

— Не хочется загадывать. Мы приложим все усилия, чтобы выиграть Кубок. Посмотрим, как сложится плей-офф.

— Есть ли у «Авангарда» задача обойти в турнирной таблице «Ак Барс»?

— Мы, конечно, заглядываем в турнирную таблицу, но все-таки концентрируемся на своей игре. Надо набирать очки и подниматься выше.

— Все признают, что команда Хартли играет системно. Объясните на простом языке, в чем это заключается?

— Система Хартли заключается в умном и агрессивном стиле. Такой североамериканский хоккей. Очень много деталей и мелочей, которым мы учились. Все не расскажешь.

— Правильно ли я понимаю, что у низших звеньев вообще не стоит задачи забивать голы?

— Да почему? Забить гол — это всегда приветствуется, все только похвалят тебя. Нет задачи не бросать по воротам.

— Как оцените сейчас свою форму?

— Нормально. Пока все хорошо складывается. Думал, будет тяжелее возвращаться после травмы. Еще прибавлю, несколько игр нужно, чтобы прийти в оптимальное физическое состояние. Ну и идеальная форма нужна в плей-офф.